"Манчестер Сити" бесплатно увел таланта ПСЖ. Детали

18-летний форвард французского "Пари Сен-Жермена" Махамаду Сангаре проходит медосмотр перед подписанием долгосрочного контракта с "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сделка уже согласована — нападающий перебирается в английский клуб на правах свободного агента после истечения контракта с ПСЖ.

Сангаре — уроженец Франции с малийскими корнями, воспитанник академии парижан. В текущем сезоне он выступал за молодежную команду ПСЖ, где провел 11 матчей, забив 10 голов и отдав 2 результативные передачи.

Переход соответствует долгосрочной стратегии "Манчестер Сити" — подписывать и развивать перспективных молодых игроков. Клуб продолжает активно укреплять свою молодежную структуру, делая ставку на развитие собственных талантов и расширение кадрового резерва первой команды.

Ожидается, что Сангаре присоединится к молодежной команде "Сити", где ему предстоит адаптация к новому чемпионату и клубной системе, одной из самых мощных в Европе на уровне подготовки юных футболистов.

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