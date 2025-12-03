Англия
Сегодня 08:00

"Ман Сити" выдал триллер с 9 голами и сорвал сенсацию в АПЛ

©x.com/ManCity

"Фулхэм" уступил в родных стенах "Манчестер Сити", едва не сотворив сенсацию в результативном матче 14-го тура английской Премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Крэйвен Коттедж" и завершилась со счётом 4:5. При этом гости вели 3:0 и 5:1, но упустили солидное преимущество, позволив сопернику сократить разницу до минимальной.

В составе "Сити" отличились Эрлинг Холанд (17-я минута), Тиджани Рейндерс (37-я), Фил Фоден (44-я, 48-я), а также был зафиксирован автогол Сандера Берге (54-я). У хозяев точными ударами отметились Эмиль Смит-Роу (45+2-я), Алекс Ивоби (57-я) и Самуэль Чуквуезе (72-я, 78-я).

"Манчестер Сити", набрав 28 очков, занимает второе место в таблице, тогда как "Фулхэм" с 17 очками располагается на 15-й позиции.

6 декабря "Манчестер Сити" примет дома "Сандерленд", а 7-го числа "Фулхэм" сыграет на своём поле с "Кристал Пэлас".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 13 9 3 1 25-7 30
2 Манчестер Сити 14 9 1 4 32-16 28
3 Челси 13 7 3 3 24-12 24
4 Астон Вилла 13 7 3 3 16-11 24
5 Брайтон энд Хов Альбион 13 6 4 3 21-16 22
6 Сандерленд 13 6 4 3 17-13 22
7 Манчестер Юнайтед 13 6 3 4 21-20 21
8 Ливерпуль 13 7 0 6 20-20 21
9 Эвертон 14 6 3 5 15-17 21
10 Кристал Пэлас 13 5 5 3 17-11 20
11 Тоттенхэм Хотспур 14 5 4 5 23-18 19
12 Брентфорд 13 6 1 6 21-20 19
13 Ньюкасл Юнайтед 14 5 4 5 19-18 19
14 Борнмут 14 5 4 5 21-24 19
15 Фулхэм 14 5 2 7 19-22 17
16 Ноттингем Форест 13 3 3 7 13-22 12
17 Вест Хэм Юнайтед 13 3 2 8 15-27 11
18 Лидс Юнайтед 13 3 2 8 13-25 11
19 Бернли 13 3 1 9 15-27 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 13 0 2 11 7-28 2

