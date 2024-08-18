"Ман Сити" нашел способ отговорить лучшего игрока Евро от перехода в "Реал"

"Манчестер Сити" готовится предложить опорному полузащитнику Родри двойное повышение зарплаты, чтобы удержать его в составе, передают Vesti.kz.

По информации Mirror, "горожане" считают испанского полузащитника своим самым влиятельным игроком и готовы признать это, увеличив его зарплату до 375 000 фунтов в неделю и поставив его в один ряд с самыми высокооплачиваемыми игроками - Эрлингом Холандом и Кевином Де Брюйне.

Отмечается, что к Родри, ставшему лучшим игроком Евро-2024, проявляет интерес "Реал". У испанца остается три года по действующему соглашению с "Манчестер Сити". При этом Родри недавно признался, что некоторые игроки "Реала" просят его перейти в испанский клуб.

Родри выступает за "Манчестер Сити" с 2019 года, также в его карьере были "Атлетико" Мадрид и "Вильярреал".

В составе сборной Испании выиграл Лигу наций УЕФА (2023) и чемпионат Европы (2024).

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 130 миллионов евро.