"Ман Сити" грозит разрушить трансферный рынок: кого хочет подписать Гвардиола

Руководство "Манчестер Сити" планирует провести масштабную трансферную кампанию, которая может серьезно повлиять на состав команды и трансферный рынок в целом, передают Vesti.kz со ссылкой на AS.

Прошлый сезон стал для "горожан" первым без трофеев за восемь лет, несмотря на статус фаворитов. Травмы ключевых игроков, особенно Родри, значительно сказались на результатах команды.

В зимнее трансферное окно "Сити" подписали четырех новичков, но это не спасло сезон. Как признал председатель клуба Халдун аль-Мубарак, прошлым летом следовало действовать активнее, чтобы избежать провала.

Большие расходы и амбиции клуба

В интервью из Абу-Даби он подтвердил, что этим летом клуб готов потратить значительные средства на усиление состава: "Четыре игрока пришли в январе — это только начало. Мы продолжим работать в этом направлении, чтобы к клубному чемпионату мира собрать конкурентоспособную команду".

Кого рассматривают в качестве усиления

В числе потенциальных новичков — полузащитник "Милана" Тиджани Рейндерс, за которого готовы предложить свыше 65 миллионов евро, а также Райан Шерки из "Лиона" и Морган Гиббс-Уайт из "Ноттингем Форест". Рассматриваются варианты усиления флангов обороны и вратарской линии — среди кандидатов Райан Аит-Нури из "Вулверхэмптона" и Диогу Кошта из "Порту" в случае ухода Эдерсона или Штефана Ортеги.

"Манчестер Сити" намерен собрать сильный состав, чтобы добиться успеха в новом сезоне и на клубном чемпионате мира.