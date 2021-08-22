Лукаку после возвращения в "Челси" забил первый гол за 15 минут и помог обыграть "Арсенал"

©Reuters
Новости спорта Футбол Англия
Вчера 23:27

"Челси" в лондонском дерби на выезде обыграл "Арсенал" в матче второго тура чемпионата Англии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Первый гол на 15-й минуте забил Ромелу Лукаку, для которого это был первый матч за "синих" после перехода из миланского "Интера". Второй мяч в ворота хозяев отправил Рис Джеймс на 35-й минуте.

"Челси" одержал две победы в двух турах, а "Арсенал" проиграл оба матча.

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Футбол Англия
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