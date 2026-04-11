Вчера 23:40

"Ливерпуль" за 4 минуты лишил матч АПЛ интриги

"Ливерпуль" обыграл лондонский "Фулхэм" в матче 32-го тура АПЛ-2025/26, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ливерпуль" обеспечил себе комфортное преимущество ещё до перерыва. Счёт был открыт на 36-й минуте — отличился Рио Нгумоа, выведя мерсисайдцев вперёд.

Уже через четыре минуты лидер атаки хозяев Мохамед Салах упрочил перевес, сделав счёт более уверенным.

После этого результата "Ливерпуль" набрал 52 очка и закрепился на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. "Фулхэм" с 44 баллами располагается на 11-й строчке.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 32 21 7 4 62-24 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 32 15 7 10 52-42 52
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 32 13 8 11 48-44 47
8 Эвертон 32 13 8 11 39-37 47
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 10 10 43-37 46
10 Борнмут 32 10 15 7 48-49 45
11 Фулхэм 32 13 5 14 43-46 44
12 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
13 Ньюкасл Юнайтед 31 12 6 13 44-45 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
19 Бернли 32 4 8 20 33-63 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 32 3 8 21 24-58 17

