"Ливерпуль" за 4 минуты лишил матч АПЛ интриги

"Ливерпуль" обыграл лондонский "Фулхэм" в матче 32-го тура АПЛ-2025/26, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ливерпуль" обеспечил себе комфортное преимущество ещё до перерыва. Счёт был открыт на 36-й минуте — отличился Рио Нгумоа, выведя мерсисайдцев вперёд.

Уже через четыре минуты лидер атаки хозяев Мохамед Салах упрочил перевес, сделав счёт более уверенным.

После этого результата "Ливерпуль" набрал 52 очка и закрепился на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. "Фулхэм" с 44 баллами располагается на 11-й строчке.