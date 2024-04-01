"Ливерпуль" установил абсолютный рекорд

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Сегодня 12:25
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Футболисты "Ливерпуля" одержали волевую победу на своем поле над "Брайтоном" (2:1) в 30-м туре английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Первым успеха добился Дэнни Уэлбек на 2-й минуте. На это хозяева поля ответили точными ударами Луиса Диаса и Мохамеда Салаха на 27-й и 65-й минутах соответственно.

По информации OptaJoe, в этом сезоне премьер-лиги "Ливерпуль" выиграл семь матчей, в которых уступал в счете, что является абсолютным рекордом за всю историю соревнований.

"Ливерпуль", набрав 67 очков, лидирует в турнирной таблице, а "Брайтон" с 42 очками находится на девятой строчке.

Следующую игру в АПЛ "Брайтон" проведет на выезде с "Брентфордом" 3 апреля, а на следующий день "Ливерпуль" дома примет "Шеффилд Юнайтед".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 29 20 7 2 67-27 67
2 Арсенал 29 20 5 4 70-24 65
3 Манчестер Сити 29 19 7 3 63-28 64
4 Астон Вилла 30 18 5 7 62-42 59
5 Тоттенхэм Хотспур 29 17 5 7 61-43 56
6 Манчестер Юнайтед 29 15 3 11 40-40 48
7 Вест Хэм Юнайтед 30 12 8 10 49-54 44
8 Ньюкасл Юнайтед 29 13 4 12 63-51 43
9 Брайтон энд Хов Альбион 29 11 9 9 51-46 42
10 Вулверхэмптон Уондерерс 29 12 5 12 42-46 41
11 Челси 28 11 7 10 49-47 40
12 Фулхэм 30 11 6 13 46-47 39
13 Борнмут 29 10 8 11 43-53 38
14 Эвертон 29 8 7 14 30-41 31
15 Кристал Пэлас 29 7 9 13 34-49 30
16 Брентфорд 30 7 6 17 42-55 27
17 Ноттингем Форест 30 6 8 16 36-52 26
18 Лутон Таун 30 5 7 18 43-62 22
19 Бернли 30 4 6 20 31-65 18
20 Шеффилд Юнайтед 29 3 6 20 27-77 15

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Метки:
АПЛ Ливерпуль Футбол

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