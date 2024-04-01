"Ливерпуль" установил абсолютный рекорд

Футболисты "Ливерпуля" одержали волевую победу на своем поле над "Брайтоном" (2:1) в 30-м туре английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Первым успеха добился Дэнни Уэлбек на 2-й минуте. На это хозяева поля ответили точными ударами Луиса Диаса и Мохамеда Салаха на 27-й и 65-й минутах соответственно.

По информации OptaJoe, в этом сезоне премьер-лиги "Ливерпуль" выиграл семь матчей, в которых уступал в счете, что является абсолютным рекордом за всю историю соревнований.

"Ливерпуль", набрав 67 очков, лидирует в турнирной таблице, а "Брайтон" с 42 очками находится на девятой строчке.

Следующую игру в АПЛ "Брайтон" проведет на выезде с "Брентфордом" 3 апреля, а на следующий день "Ливерпуль" дома примет "Шеффилд Юнайтед".