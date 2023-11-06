"Ливерпуль" спасся от поражения на 95-й минуте в АПЛ

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Сегодня 07:32
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"Лутон Таун" сумел поделить очки с "Ливерпулем" в рамках 11-го тура футбольной английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Лутоне на стадионе "Кенилуэрт Роуд", закончилась со счетом 1:1.

Первыми успеха добились хозяева поля усилиями Тахита Чонга на 80-й минуте. На это гости ответили точным ударом Луиса Диаса на 90+5-й минуте.

После этой ничьей "Ливерпуль" (24 очка) находится на третьем месте турнирной таблицы, а "Лутон Таун" (6) располагается на 17-й строчке из 20.

В 12-м туре, 11 ноября, "Лутон Таун" отправится в гости к "Манчестер Юнайтед", а на следующий день "Ливерпуль" на своем поле сыграет с "Брентфордом".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 11 9 0 2 28-8 27
2 Тоттенхэм Хотспур 10 8 2 0 22-9 26
3 Арсенал 11 7 3 1 23-9 24
4 Ливерпуль 10 7 2 1 23-9 23
5 Астон Вилла 11 7 1 3 26-16 22
6 Ньюкасл Юнайтед 11 6 2 3 27-11 20
7 Брайтон энд Хов Альбион 11 5 3 3 24-20 18
8 Манчестер Юнайтед 11 6 0 5 12-16 18
9 Брентфорд 11 4 4 3 19-14 16
10 Кристал Пэлас 11 4 3 4 10-13 15
11 Вест Хэм Юнайтед 11 4 2 5 18-20 14
12 Ноттингем Форест 11 3 4 4 12-15 13
13 Челси 10 3 3 4 13-11 12
14 Вулверхэмптон Уондерерс 11 3 3 5 14-19 12
15 Фулхэм 11 3 3 5 9-17 12
16 Эвертон 11 3 2 6 11-15 11
17 Борнмут 11 1 3 7 9-27 6
18 Лутон Таун 10 1 2 7 9-20 5
19 Бернли 11 1 1 9 8-27 4
20 Шеффилд Юнайтед 11 1 1 9 9-30 4

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Метки:
Ливерпуль АПЛ

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