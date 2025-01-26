"Ливерпуль" решил увести трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

"Ливерпуль" сделал предложение о переходе полузащитнику мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммиху, передают Vesti.kz.

По сведениям CaughtOffside, Киммих еще не согласовал с нынешней командой пролонгацию контракта, истекающего этим летом.

Помимо "Ливерпуля", у Киммиха есть варианты с переходом в "Реал", "Манчестер Сити", "Барселону" и "Пари Сен-Жермен".



Хотя английский клуб не слишком нуждается в новых полузащитниках, легко понять, почему "красным" интересен Киммих.

Немецкий хавбек может привнести определенный опыт и увеличить глубину состава "красных" на фоне вероятного ухода Трента Александера-Арнольда.

"Реал" желает подписать Киммиха на правах свободного агента, как это в свое время сделал с Килианом Мбаппе и Антонио Рюдигером. "Барселона" также хочет, чтобы игрок достался ей бесплатно вследствие ограниченного бюджета.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Киммих провел 19 матчей, забил один и отдал шесть результативных передач.