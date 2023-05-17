"Ливерпуль" решил судьбу нескольких игроков

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 23:45
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Несколько футболистов "Ливерпуля" планируют покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Согласно официальному сообщению на сайте команды в числе уходящих будут нападающий Роберто Фирмино и полузащитники Наби Кейта, Джеймс Милнер и Алекс Окслейд-Чемберлен. Фирмино и Милнер присоединились к команде в 2015 году, Кейта - в 2018 году, а Окслейд-Чемберлен - в 2017 году. Их контракты истекают в конце текущего сезона.

За время своего пребывания в "Ливерпуле" эти игроки смогли выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Англии. В текущем сезоне английской Премьер-лиги "Ливерпуль" занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от четвертой позиции всего на одно очко. "Мерсисайдцы" завершили свое выступление в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив мадридскому "Реалу".

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Метки:
Ливерпуль Футбольные трансферы

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