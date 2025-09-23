"Ливерпуль" разрывает АПЛ: Оуэн назвал атаку клуба лучшей на планете

Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн отметил впечатляющую форму атаки "Ливерпуля" в нынешнем розыгрыше АПЛ, сообщают Vesti.kz.

"Эта атака может стать самой мощной в мировом футболе. У "Ливерпуля" множество вариантов в атаке, так должно быть в каждом топ-клубе, который хочет конкурировать во всех турнирах", - передаёт слова эксперта FourFourTwo.

За первые пять туров команда Арне Слота отправила в ворота соперников 11 мячей - это лучший показатель среди всех клубов лиги. Благодаря такой результативности "красные" возглавляют турнирную таблицу, имея в активе 15 очков.