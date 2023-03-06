"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" 7:0 и вошел в историю

"Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в рамках 26-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе "Энфилд" и завершилась со счетом 7:0. Отличились Коди Гакпо (43-я минута, 50-я), Дарвин Нуньес (47-я, 75-я), Мохамед Салах (66-я, 83-я) и Роберто Фирмино (88-я).

По данным Opta Sports, это самый крупный разгром "красных" против "МЮ" в истории (в 1895 году было 7:1).

Для "МЮ" это поражение стало повторением их самого крупного проигрыша в истории в официальных матчах:

0:7 против "Ливерпуля" сегодня

0:7 против "Вулверхэмптона" в 1931 году

0:7 против "Астон Виллы" в 1930 году

0:7 против "Блэкберна" в 1926 году

Несмотря на эту неудачу, "МЮ" с 59 очками остался на третьем месте в таблице, а "Ливерпуль" набрал 42 очка и поднялся на пятую строчку.