"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" 7:0 и вошел в историю

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 07:21
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"Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в рамках 26-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе "Энфилд" и завершилась со счетом 7:0. Отличились Коди Гакпо (43-я минута, 50-я), Дарвин Нуньес (47-я, 75-я), Мохамед Салах (66-я, 83-я) и Роберто Фирмино (88-я).

По данным Opta Sports, это самый крупный разгром "красных" против "МЮ" в истории (в 1895 году было 7:1).

Для "МЮ" это поражение стало повторением их самого крупного проигрыша в истории в официальных матчах:

0:7 против "Ливерпуля" сегодня
0:7 против "Вулверхэмптона" в 1931 году
0:7 против "Астон Виллы" в 1930 году
0:7 против "Блэкберна" в 1926 году

Несмотря на эту неудачу, "МЮ" с 59 очками остался на третьем месте в таблице, а "Ливерпуль" набрал 42 очка и поднялся на пятую строчку.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 26 20 3 3 59-25 63
2 Манчестер Сити 26 18 4 4 66-25 58
3 Манчестер Юнайтед 25 15 4 6 41-35 49
4 Тоттенхэм Хотспур 26 14 3 9 46-36 45
5 Ливерпуль 25 12 6 7 47-28 42
6 Ньюкасл Юнайтед 24 10 11 3 35-17 41
7 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
8 Брайтон энд Хов Альбион 23 11 5 7 43-29 38
9 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10 Челси 25 9 7 9 24-25 34
11 Астон Вилла 25 10 4 11 31-38 34
12 Кристал Пэлас 25 6 9 10 21-32 27
13 Вулверхэмптон Уондерерс 26 7 6 13 19-35 27
14 Ноттингем Форест 25 6 8 11 20-44 26
15 Лестер Сити 25 7 3 15 36-43 24
16 Вест Хэм Юнайтед 25 6 5 14 23-33 23
17 Лидс Юнайтед 25 5 7 13 29-40 22
18 Эвертон 26 5 7 14 19-38 22
19 Саутгемптон 25 6 3 16 20-41 21
20 Борнмут 25 5 6 14 24-51 21

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Метки:
АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед

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