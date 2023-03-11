"Ливерпуль" проиграл худшей команде АПЛ. Салах не забил пенальти

Футболисты "Ливерпуля" проиграли "Борнмуту" в выездном матче 27-го тура чемпионата Англии, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Борнмуте и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Филип Биллинг (28-я минута). При этом "Ливерпуль" мог уйти от поражения, но Мохамед Салах не реализовал пенальти на 69-й минуте.

Это первое поражение мерсисайдцев в АПЛ за шесть игр. До этого были четыре победы и ничья. Для команды Юргена Клоппа это был первый матч после разгромной победы над "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:0.

Благодаря этой победе "Борнмут" набрал 24 очка и поднялся с последнего, 20-го места на 16-е. "Ливерпуль" (42) остался на пятом месте.