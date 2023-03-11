"Ливерпуль" проиграл худшей команде АПЛ. Салах не забил пенальти

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 20:56
©twitter.com/LFC

Футболисты "Ливерпуля" проиграли "Борнмуту" в выездном матче 27-го тура чемпионата Англии, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Борнмуте и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Филип Биллинг (28-я минута). При этом "Ливерпуль" мог уйти от поражения, но Мохамед Салах не реализовал пенальти на 69-й минуте.

Это первое поражение мерсисайдцев в АПЛ за шесть игр. До этого были четыре победы и ничья. Для команды Юргена Клоппа это был первый матч после разгромной победы над "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:0.

Благодаря этой победе "Борнмут" набрал 24 очка и поднялся с последнего, 20-го места на 16-е. "Ливерпуль" (42) остался на пятом месте.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 26 20 3 3 59-25 63
2 Манчестер Сити 26 18 4 4 66-25 58
3 Манчестер Юнайтед 25 15 4 6 41-35 49
4 Тоттенхэм Хотспур 26 14 3 9 46-36 45
5 Ливерпуль 26 12 6 8 47-29 42
6 Ньюкасл Юнайтед 24 10 11 3 35-17 41
7 Фулхэм 26 11 6 9 38-34 39
8 Брайтон энд Хов Альбион 23 11 5 7 43-29 38
9 Брентфорд 24 9 11 4 40-32 38
10 Челси 25 9 7 9 24-25 34
11 Астон Вилла 25 10 4 11 31-38 34
12 Кристал Пэлас 25 6 9 10 21-32 27
13 Вулверхэмптон Уондерерс 26 7 6 13 19-35 27
14 Ноттингем Форест 25 6 8 11 20-44 26
15 Лестер Сити 25 7 3 15 36-43 24
16 Борнмут 26 6 6 14 25-51 24
17 Вест Хэм Юнайтед 25 6 5 14 23-33 23
18 Лидс Юнайтед 25 5 7 13 29-40 22
19 Эвертон 26 5 7 14 19-38 22
20 Саутгемптон 25 6 3 16 20-41 21

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Ливерпуль АПЛ Салах Мохамед

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 20:56
Англия
"Ливерпуль" проиграл худшей команде АПЛ. Салах не забил пенальти
Сегодня , 19:22
Англия
Скандал в Англии: BBC лишилась всех звездных ведущих, а игроки АПЛ готовят бойкот
9 марта, 18:39
Англия
Тренер "Тоттенхэма" ждет, что от него избавятся после провала в Лиге чемпионов
8 марта, 19:25
Англия
Футболист "Манчестер Сити" в центре сексуального скандала. Он снимал штаны в баре и приставал к девушкам
7 марта, 14:53
Англия
Собьют цену? Появились новости о продаже "Манчестер Юнайтед"
6 марта, 11:50
Англия
Фанаты "Ливерпуля" скандировали имя Роналду во время матча с МЮ
6 марта, 09:20
Англия
Раскрыты трансферные планы "Ливерпуля" после разгрома 7:0
6 марта, 08:02
Англия
Салах установил историческое достижение после разгрома "МЮ"
6 марта, 07:21
Англия
"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" 7:0 и вошел в историю
5 марта, 16:39
Англия
Коэффициенты на важнейшие футбольные события воскресенья от Olimpbet
© 2008 - 2023 ТОО «EML»