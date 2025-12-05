"Ливерпуль" присмотрел замену Слоту после осечки в АПЛ

После ничьей с "Сандерлендом" (1:1) в 14-м туре АПЛ напряжение вокруг главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота достигло нового уровня, передают Vesti.kz.

Как пишет Fichajes.net, Слоту не удаётся выстроить убедительную игру или добиться стабильных результатов, и в клубе растут сомнения относительно его проекта. Команда утратила чёткую идентичность, а атмосфера среди болельщиков и руководства становится всё более тревожной. Всё громче звучат разговоры о необходимости срочного перелома.

В этой обстановке "Ливерпуль" уже начал рассматривать варианты возможной замены. Главным кандидатом внезапно стал Оливер Гласнер — наставник "Кристал Пэлас", чья кандидатура в последние часы набрала значительную поддержку. В Англии отмечают, что австриец идеально соответствует запросам "Энфилда": дисциплина, характер и опыт работы в Премьер-лиге. Его контрактная ситуация делает потенциальные переговоры проще, если клуб решит поторопиться.

Слот на грани — сезон катится вниз

Назначение Арне Слота изначально вызвало большой оптимизм: яркий атакующий стиль, умение раскрывать молодежь, победа в Премьер-лиге в дебютный год. Но в текущем сезоне всё пошло иначе. Ничья с "Сандерлендом" стала для многих болельщиков последней каплей — команда снова проявила слабость в обороне, отсутствие идей в центре поля и разрыв между линиями. Эти проблемы превратились в устойчивый тренд.

Руководство беспокоит не только нестабильность, но и ощущение застоя. Игроки всё хуже реагируют на идеи тренера, а лидеры команды демонстрируют явное раздражение. Если в ближайших матчах не появится резкого улучшения, эпоха Слота на "Энфилде" рискует завершиться раньше, чем планировалось.





Гласнер — скрытый фаворит "Энфилда"

Оливер Гласнер привлек внимание "Ливерпуля" благодаря работе в "Кристал Пэлас". Его команда играет организованно, с характером и четкой структурой — именно этого сейчас не хватает "красным". Австриец выделяется тактической гибкостью, умением подстраиваться под соперников и авторитетом в раздевалке.

Существенный аргумент в его пользу — статистика против самого "Ливерпуля": из шести матчей он выиграл четыре, показав, что отлично понимает, как доставить команде из "Энфилда" проблемы. В сочетании с опытом в еврокубках и умением выжимать максимум из ограниченных ресурсов это делает его ключевым претендентом на пост.

Сделка может состояться раньше срока

Контракт Гласнера с "Кристал Пэлас" истекает только в конце сезона, но если "Ливерпуль" решит ускорить процесс, клубу придётся договариваться о компенсации. В руководстве считают, что вложение оправдано, если оно позволит стабилизировать команду и начать новый этап развития, не теряя времени.

Ближайшие недели станут решающими: каждый матч для Слота превращается в финал, и новый провал может ускорить его уход. Тем временем в кабинетах "Энфилда" всё чаще обсуждается сценарий с приходом Гласнера — специалиста, которому готовы доверить перезапуск проекта и возвращение "Ливерпуля" в элиту европейского футбола.