Англия
Сегодня 15:23

"Ливерпуль" принял решение по трансферу лидера "Барселоны" за 55 миллионов

Рональд Араухо в составе "Ливерпуля". Фото: ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Английский "Ливерпуль" не намерен досрочно выкупать центрального защитника сборной Уругвая Рональда Араухо у каталонской "Барселоны", передают Vesti.kz.

"Ливерпуль" отложил выкуп Араухо

По информации Diario SPORT, руководство мерсисайдцев не спешит активировать опцию выкупа уругвайца и планирует дождаться окончания текущего сезона. При этом в клубе довольны выступлениями защитника, однако окончательное решение о постоянном трансфере хотят принять позднее.

Сумма выкупа Араухо составляет 55 миллионов евро. Напомним, перед началом сезона "Ливерпуль" арендовал одного из капитанов "Барселоны" сроком на год с предусмотренной соглашением возможностью полноценного перехода.

Рональд Араухо Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Статистика Араухо в "Ливерпуле"

В текущем сезоне 27-летний защитник провёл за английскую команду 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

Нападающий ПСЖ решил продолжить карьеру в "Барселоне"

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Брайтон энд Хов Альбион 10 7 1 2 26-7 22
3 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
4 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
10 Астон Вилла 10 3 4 3 14-17 13
11 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Манчестер Юнайтед 10 1 5 4 14-19 8
19 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
20 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7

Перейти на страницу турнирной таблицы →