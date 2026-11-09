"Ливерпуль" принял решение по трансферу лидера "Барселоны" за 55 миллионов

Английский "Ливерпуль" не намерен досрочно выкупать центрального защитника сборной Уругвая Рональда Араухо у каталонской "Барселоны", передают Vesti.kz.

"Ливерпуль" отложил выкуп Араухо

По информации Diario SPORT, руководство мерсисайдцев не спешит активировать опцию выкупа уругвайца и планирует дождаться окончания текущего сезона. При этом в клубе довольны выступлениями защитника, однако окончательное решение о постоянном трансфере хотят принять позднее.

Сумма выкупа Араухо составляет 55 миллионов евро. Напомним, перед началом сезона "Ливерпуль" арендовал одного из капитанов "Барселоны" сроком на год с предусмотренной соглашением возможностью полноценного перехода.

Рональд Араухо Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Статистика Араухо в "Ливерпуле"

В текущем сезоне 27-летний защитник провёл за английскую команду 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

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