"Ливерпуль" принял решение по топовому тренеру

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Сегодня 12:59
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"Ливерпуль" отказался от борьбы за испанского специалиста Хаби Алонсо, сообщают Vesti.kz.

По данным The Times, 42-летний Алонсо намерен продолжить работу "Байере" на протяжении еще одного сезона. С учетом этого "Ливерпуль" обратился на альтернативных кандидатов, в числе которых значатся главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим и Роберто Де Дзерби из "Брайтона".

Напомним, в январе главный тренер "красных" Юрген Клопп заявил об уходе из команды по окончании сезона. Немецкий специалист тренирует "Ливерпуль" с 2015 года.

Сейчас "Ливерпуль" идет на втором месте в таблице АПЛ. Клуб набрал 64 балла и уступает лондонскому "Арсеналу" по дополнительным показателям.

Метки:
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