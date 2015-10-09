"Ливерпуль" предложил 70 миллионов за лидера "Реала"

"Реал" снова обозначил свою позицию на трансферном рынке после того, как получил предложение от "Ливерпуля" о покупке Эдуардо Камавинги. Английский клуб готов был заплатить 70 миллионов евро за полузащитника, однако руководство "сливочных" не намерено продавать ключевого игрока, передают Vesti.kz.

Красная линия для клуба

По данным Fichajes.net, Флорентино Перес и руководство "Реала" чётко определили, что молодые лидеры команды не выставляются на продажу. Камавинга входит в стратегическое ядро клуба, и никакая сумма, кроме астрономических предложений, не изменит этот план.

Камавинга — ключевой игрок "Реала"

В свои 23 года Эдуардо зарекомендовал себя как универсальный и зрелый полузащитник. Он способен играть на нескольких позициях и приносить команде максимальную пользу как в обороне, так и в атаке. В клубе считают его незаменимым, а его спортивная ценность значительно превышает любую предложенную сумму.

"Ливерпуль" не сдаётся

Интерес английского клуба не нов, но "Реал" надёжно защитил контракт и роль игрока в команде. Переговоров по продаже Камавинги нет, и игрок остаётся в клубе.

Стратегия на будущее

Решение отклонить предложение подчёркивает стратегию "Реала": строить команду вокруг молодых лидеров, а не продавать их на пике потенциала. Камавинга остаётся одним из тех игроков, кто будет определять будущее клуба на годы вперёд.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!