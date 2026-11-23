"Ливерпуль" отметился редким достижением после победы над "Манчестер Юнайтед" в матче 11-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2026/2027, передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Для "Ливерпуля" эта победа стала 700-й в АПЛ. Тем самым мерсисайдцы повторили достижение, которое покорялось ранее лишь двум клубам в Англии.

По данным Squawka, "Ливерпуль" стал третьим клубом в истории АПЛ, достигшим отметки в 700 побед и более. Ранее это удалось "Манчестер Юнайтед" (776) и "Арсеналу" (728).





"Ливерпуль" набрал 21 очко и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. "Манчестер Юнайтед" с восемью очками остался на предпоследней, 19-й строчке.