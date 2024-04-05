"Ливерпуль" победил и побил рекорд "Манчестер Сити" в АПЛ

"Ливерпуль" в матче 31-го тура обыграл на своем "Шеффилд Юнайтед", сообщают Vesti.kz.

Встреча на "Энфилде" завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

В составе "Ливерпуля" отличились Дарвин Нуньес (17-я минута), Алексис Мак Аллистер (76) и Коди Гакпо (90). Гости отквитали один мяч благодаря автоголу Конора Брэдли.

"Ливерпуль", набрав 70 очков, лидирует в турнирной таблице АПЛ. "Шеффилд Юнайтед" с 15 баллами занимает последнюю, 20-ю строчку в чемпионате Англии.

Отмечается, что "красные" 83,1 процента игрового времени владели мячом, установив рекорд в лиге с момента сбора статистики с сезона-2003/04. Кроме того, это клубный рекорд.

Прежний рекорд АПЛ принадлежал "Манчестер Сити" - 82,9 процента, установленный в матче со "Суонси" в 2018 году.