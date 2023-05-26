"Ливерпуль" остался без Лиги чемпионов впервые с 2016 года

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 09:49
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"Ливерпуль" лишился шансов выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло после того, как в перенесенном матче 32-го тура АПЛ, "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Челси" со счетом 4:1, обеспечив себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Это позволило им оторваться от "Ливерпуля" (66 очков) на шесть очков в турнирной таблице.

Команда Юргена Клоппа отстает от четвертого места, занимаемого "Ньюкаслом", на четыре очка за один тур до завершения АПЛ. Следовательно, "Ливерпуль" не сможет принять участие в основном клубном турнире в следующем году и будет играть в Лиге Европы.

Последний раз "Ливерпуль" не участвовал в Лиге чемпионов в сезоне 2016/17, когда команда заняла восьмое место в чемпионате Англии и осталась без участия в еврокубках.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 37 28 5 4 94-32 89
2 Арсенал 37 25 6 6 83-43 81
3 Манчестер Юнайтед 37 22 6 9 56-42 72
4 Ньюкасл Юнайтед 37 19 13 5 67-32 70
5 Ливерпуль 37 19 9 9 71-43 66
6 Брайтон энд Хов Альбион 37 18 8 11 71-51 62
7 Астон Вилла 37 17 7 13 49-45 58
8 Тоттенхэм Хотспур 37 17 6 14 66-62 57
9 Брентфорд 37 14 14 9 57-46 56
10 Фулхэм 37 15 7 15 54-51 52
11 Кристал Пэлас 37 11 11 15 39-48 44
12 Челси 37 11 10 16 37-46 43
13 Вулверхэмптон Уондерерс 37 11 8 18 31-53 41
14 Вест Хэм Юнайтед 37 11 7 19 41-53 40
15 Борнмут 37 11 6 20 37-70 39
16 Ноттингем Форест 37 9 10 18 37-67 37
17 Эвертон 37 7 12 18 33-57 33
18 Лестер Сити 37 8 7 22 49-67 31
19 Лидс Юнайтед 37 7 10 20 47-74 31
20 Саутгемптон 37 6 6 25 32-69 24

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Метки:
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Челси Лига чемпионов АПЛ

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