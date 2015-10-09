Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Англия
Вчера 08:55
 

"Ливерпуль" огорчил "Реал" и договорился о контракте с другом Мбаппе

  Комментарии

Поделиться
"Ливерпуль" огорчил "Реал" и договорился о контракте с другом Мбаппе Килиан Мбаппе. ©Depositphotos/Musiu0

Защитник "Ливерпуля" и сборной Франции Ибраима Конате близок к продлению контракта с английским клубом, несмотря на интерес со стороны мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Поделиться

Защитник "Ливерпуля" и сборной Франции Ибраима Конате близок к продлению контракта с английским клубом, несмотря на интерес со стороны мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Переговоры на финишной прямой

По информации L'Equipe, стороны практически согласовали новый контракт — остаётся уладить лишь последние детали.

Действующее соглашение футболиста истекает ближайшим летом, и сам игрок заинтересован в скорейшем урегулировании вопроса, чтобы подойти к чемпионату мира без неопределённости относительно своего будущего.

Интерес "Реала" и фактор Мбаппе

Ранее в СМИ сообщалось, что в трансфере Конате был заинтересован "Реал". Более того, за переход защитника в мадридский клуб выступал его соотечественник и близкий друг — форвард "сливочных" Килиан Мбаппе, являющийся капитаном сборной Франции.

Однако, судя по текущей ситуации, "Ливерпуль" сохранит одного из ключевых игроков обороны.


Карьера и стоимость

Конате выступает за "Ливерпуль" с 2021 года, когда клуб приобрёл его у немецкого "РБ Лейпцига" за 40 миллионов евро. Ранее он также играл во Франции за "Сошо".

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет около 50 миллионов евро.

Статистика сезона

В текущем сезоне Конате провёл 42 матча за "Ливерпуль" во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами.

На данный момент команда занимает пятое место в английской премьер-лиге (АПЛ), набрав 49 очков.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 31 14 7 10 50-42 49
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 31 13 7 11 46-42 46
8 Эвертон 31 13 7 11 37-35 46
9 Фулхэм 31 13 5 13 43-44 44
10 Брайтон энд Хов Альбион 31 11 10 10 41-37 43
11 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
12 Ньюкасл Юнайтед 31 12 6 13 44-45 42
13 Борнмут 31 9 15 7 46-48 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
18 Вест Хэм Юнайтед 31 7 8 16 36-57 29
19 Бернли 31 4 8 19 33-61 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 31 3 8 20 24-54 17

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Франция, Париж   •   1/4 финала, мужчины
9 апреля 00:00   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Ливерпуль
Проголосовало 55 человек

Реклама

Живи спортом!