"Ливерпуль" огорчил "Реал" и договорился о контракте с другом Мбаппе

Защитник "Ливерпуля" и сборной Франции Ибраима Конате близок к продлению контракта с английским клубом, несмотря на интерес со стороны мадридского "Реала", передают Vesti.kz.
Переговоры на финишной прямой
По информации L'Equipe, стороны практически согласовали новый контракт — остаётся уладить лишь последние детали.
Действующее соглашение футболиста истекает ближайшим летом, и сам игрок заинтересован в скорейшем урегулировании вопроса, чтобы подойти к чемпионату мира без неопределённости относительно своего будущего.
Интерес "Реала" и фактор Мбаппе
Ранее в СМИ сообщалось, что в трансфере Конате был заинтересован "Реал". Более того, за переход защитника в мадридский клуб выступал его соотечественник и близкий друг — форвард "сливочных" Килиан Мбаппе, являющийся капитаном сборной Франции.
Однако, судя по текущей ситуации, "Ливерпуль" сохранит одного из ключевых игроков обороны.
Карьера и стоимость
Конате выступает за "Ливерпуль" с 2021 года, когда клуб приобрёл его у немецкого "РБ Лейпцига" за 40 миллионов евро. Ранее он также играл во Франции за "Сошо".
По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет около 50 миллионов евро.
Статистика сезона
В текущем сезоне Конате провёл 42 матча за "Ливерпуль" во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами.
На данный момент команда занимает пятое место в английской премьер-лиге (АПЛ), набрав 49 очков.
Клопп оформил трансфер 23-летнего игрока за 20 миллионов
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама