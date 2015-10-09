"Ливерпуль" огорчил "Реал" и договорился о контракте с другом Мбаппе

Защитник "Ливерпуля" и сборной Франции Ибраима Конате близок к продлению контракта с английским клубом, несмотря на интерес со стороны мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Переговоры на финишной прямой

По информации L'Equipe, стороны практически согласовали новый контракт — остаётся уладить лишь последние детали.

Действующее соглашение футболиста истекает ближайшим летом, и сам игрок заинтересован в скорейшем урегулировании вопроса, чтобы подойти к чемпионату мира без неопределённости относительно своего будущего.

Интерес "Реала" и фактор Мбаппе

Ранее в СМИ сообщалось, что в трансфере Конате был заинтересован "Реал". Более того, за переход защитника в мадридский клуб выступал его соотечественник и близкий друг — форвард "сливочных" Килиан Мбаппе, являющийся капитаном сборной Франции.

Однако, судя по текущей ситуации, "Ливерпуль" сохранит одного из ключевых игроков обороны.

Карьера и стоимость

Конате выступает за "Ливерпуль" с 2021 года, когда клуб приобрёл его у немецкого "РБ Лейпцига" за 40 миллионов евро. Ранее он также играл во Франции за "Сошо".

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет около 50 миллионов евро.

Статистика сезона

В текущем сезоне Конате провёл 42 матча за "Ливерпуль" во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами.

На данный момент команда занимает пятое место в английской премьер-лиге (АПЛ), набрав 49 очков.

