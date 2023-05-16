"Ливерпуль" одержал разгромную победу в АПЛ

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 07:57
©ФК "Ливерпуль"

В Лестере состоялся матч английский Премьер-лиги, в котором одноименный клуб принимал на своем поле "Ливерпуль", сообщают Vesti.kz

Встреча состоялась в рамках 36 тура и завершилась победой гостей со счетом 3:0.

Дубль в первом тайме оформил полузащитник Кертис Джонс. Он отличился на 33 и 36 минутах. 

А на 71 минуте точку в матче поставил защитник красных Трент Александер-Арнольд, забивший в ворота "Лестера" третий мяч. 

Все три голевые передачи в матче отдал Мохамед Салах.

Подопечные Юргена Клоппа продолжают занимать пятое место в турнирной таблице. В 36 команда набрала 65 очков. "Лестер" находится на предпоследней, 19-й строчке, у него 30 очков при таком же количестве игр.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 35 27 4 4 92-31 85
2 Арсенал 36 25 6 5 83-42 81
3 Ньюкасл Юнайтед 35 18 12 5 63-31 66
4 Манчестер Юнайтед 35 20 6 9 51-41 66
5 Ливерпуль 36 19 8 9 70-42 65
6 Брайтон энд Хов Альбион 34 17 7 10 66-45 58
7 Тоттенхэм Хотспур 36 17 6 13 65-59 57
8 Астон Вилла 36 17 6 13 48-44 57
9 Брентфорд 36 13 14 9 54-45 53
10 Фулхэм 36 15 6 15 52-49 51
11 Челси 35 11 10 14 36-41 43
12 Кристал Пэлас 36 11 10 15 37-46 43
13 Вулверхэмптон Уондерерс 36 11 7 18 30-52 40
14 Борнмут 36 11 6 19 37-69 39
15 Вест Хэм Юнайтед 36 10 7 19 38-52 37
16 Ноттингем Форест 36 8 10 18 36-67 34
17 Эвертон 36 7 11 18 32-56 32
18 Лидс Юнайтед 36 7 10 19 46-71 31
19 Лестер Сити 36 8 6 22 49-67 30
20 Саутгемптон 36 6 6 24 31-66 24

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Метки:
Ливерпуль АПЛ

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