"Ливерпуль" объявил о трансфере чемпиона мира

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 18:29
©ФК "Ливерпуль"

"Ливерпуль" сообщил о переходе атакующего полузащитника Алексиса Макаллистера из "Брайтона", сообщают Vesti.kz.

24-летний игрок успешно прошел медицинское обследование и согласовал личные условия контракта, чтобы стать первым игроком "красных" в летнее трансферное окно.

При этом мерсисайдцы не стали раскрывать детали сделки. Но, по данным Transfermarkt, он обошелся "Ливерпулю" в 42 миллиона евро. А ранее СМИ писали, что соглашение будет рассчитано до 2028 года.

"Это потрясающее чувство. Это сбывшаяся мечта, это потрясающе - быть здесь, и я не могу дождаться начала работы.

Я хотел быть в команде с первого дня предсезонки, так что хорошо, что все готово. Я с нетерпением жду встречи со своими товарищами по команде.

Это был фантастический год для меня - чемпионат мира, то, чего мы добились с "Брайтоном" - но теперь пришло время подумать о "Ливерпуле" и постараться стать лучшим игроком этой команды", - приводит его слова пресс-служба клуба.

В карьере Макаллистера также были "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс". В сборную Аргентины привлекается с 2019 года, а в 2022-м в ее составе стал чемпионом мира в Катаре.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 28 5 5 94-33 89
2 Арсенал 38 26 6 6 88-43 84
3 Манчестер Юнайтед 38 23 6 9 58-43 75
4 Ньюкасл Юнайтед 38 19 14 5 68-33 71
5 Ливерпуль 38 19 10 9 75-47 67
6 Брайтон энд Хов Альбион 38 18 8 12 72-53 62
7 Астон Вилла 38 18 7 13 51-46 61
8 Тоттенхэм Хотспур 38 18 6 14 70-63 60
9 Брентфорд 38 15 14 9 58-46 59
10 Фулхэм 38 15 7 16 55-53 52
11 Кристал Пэлас 38 11 12 15 40-49 45
12 Челси 38 11 11 16 38-47 44
13 Вулверхэмптон Уондерерс 38 11 8 19 31-58 41
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 7 20 42-55 40
15 Борнмут 38 11 6 21 37-71 39
16 Ноттингем Форест 38 9 11 18 38-68 38
17 Эвертон 38 8 12 18 34-57 36
18 Лестер Сити 38 9 7 22 51-68 34
19 Лидс Юнайтед 38 7 10 21 48-78 31
20 Саутгемптон 38 6 7 25 36-73 25

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Метки:
Ливерпуль АПЛ Аргентина

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