"Ливерпуль" обставил "Реал" с "Ман Сити" и заполучил таланта АПЛ

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" близок к приобретению левого защитника "Борнмута" Милоша Керкеза, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Фабрицио Романо, "красные" еще на прошлой неделе согласовали условия личного контракта с 21-летним игроком.

Сейчас "Ливерпуль" ведет переговоры с "Борнмутом", с стороны готовятся к финальному этапу переговоров. Сумма трансфера венгра оценивается в 45 миллионов евро.

На защитника также претендовали мадридский "Реал" и "Манчестер Сити", однако именно "Ливерпуль" сделал решительный шаг.

Ожидается, что трансфер будет завершен после того, как Керкез вернется из сборной Венгрии, где он выступает вместе с Домиником Собослаи – полузащитником "Ливерпуля".

"Борнмут" купил Керкеза летом 2023 года за почти 18 миллионов евро из АЗ. В сезоне-2024/25 защитник сыграл 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и записал на свой счет шесть результативных передач.

Напомним, что в минувшем сезоне английской премьер-лиги "Ливерпуль" стал чемпионом. "Борнмут" же финишировал на девятой строчке в турнирной таблице.

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