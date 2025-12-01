"Ливерпуль" нацелился на топового полузащитника "Реала"

"Ливерпуль" проявляет интерес к усилению центральной линии и на прицеле у мерсисайдцев оказался полузащитник мадридского "Реала" Эдуарду Камавинга, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Caught Offside.

Французский хавбек имеет долгосрочный контракт с испанским грандом, действующий до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Камавинга провёл за "Реал" 14 официальных матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Примечательно, что единственный гол он забил в матче Лиги чемпионов против "Кайрата" (5:0).