"Ливерпуль" нацелился на чемпиона мира из Франции

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Сегодня 16:54
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Английский "Ливерпуль" контактировал с агентами французского защитника Бенжамена Павара, выступающего за "Баварию", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации журналиста Кристиана Фалька из издания Caught Offside английский клуб намерен приобрести защитника и в настоящее время обсуждает возможный трансфер с его представителями.

"Бенжамен Павар проинформировал клуб о том, что хочет перейти летом. Его агенты уже ведут переговоры с другими клубами. "Ливерпуль" сейчас является одним из возможных кандидатов.

Ранее уже было известно об интересе "Челси" и "Барселоны", а также итальянских "Милана" и "Интера", – написал Фальк.

В текущем сезоне Бундеслиги 2022/2023 Павар сыграл 30 матчей, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Защитник присоединился к "Баварии" в сезоне 2019/2020 и уже четыре сезона выступает за этот клуб.

Отметим, что Павар стал чемпионом мира в 2018 году в составе сборной Франции.

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Метки:
Ливерпуль Бавария Футбольные трансферы ЧМ-2018 по футболу

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