Англия
Сегодня 12:22
 

"Ливерпуль" нашёл замену Салаху в ПСЖ Мохаммед Салах. Фото: ФК "Ливерпуль"©

"Ливерпуль" намерен укрепить свой состав игроками атакующей линии в летнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

По информации La Gazzetta dello Sport, английский клуб проявляют интерес к нападающему "Пари Сен-Жермена" Рандалю Коло Муани, который играет на правах аренды за лондонский "Тоттенхэм".

Мерсисайдцы видят в 27-летнем французском футболисте замену для вингера Мохамеда Салаха, который покинет клуб летом.

Также на Муани претендует туринский "Ювентус", за который он выступал в аренде в 2025 году. Теперь итальянский клуб намерен осуществить полноценный трансфер француза. Летом трансферная стоимость Коло Муани составит около 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Муани принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с ПСЖ рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 22 миллиона евро.

 

