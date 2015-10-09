"Ливерпуль" нашёл идеального преемника Салаху: 19-летний талант согласился на трансфер

Английский "Ливерпуль" определился с главным кандидатом на замену египетскому вингеру Мохамеду Салаху — клуб нацелился на звезду немецкого "РБ Лейпциг" Яна Диоманде, передают Vesti.kz.

Ставка на будущее

По информации TEAMtalk, мерсисайдцы высоко оценивают потенциал 19-летнего ивуарийского вингера Яна Диоманде. Внутри клуба его рассматривают как долгосрочного преемника Мохамеда Салаха, способного в перспективе стать новым лидером атакующей линии команды.

Цена вопроса — 100 миллионов евро

Сообщается, что "РБ Лейпциг" готов рассмотреть предложения по своему футболисту, однако стартовая цена может составить около 100 миллионов евро. В "Ливерпуле" понимают, что речь идёт о дорогостоящей сделке, но считают Диоманде стратегической инвестицией на годы вперёд.

Выбор игрока в пользу "Энфилда"

Сам футболист, как сообщает Transfer News Live, ранее открыто заявлял о желании в будущем играть за "Ливерпуль". По данным источников, Диоманде отдает предпочтение переходу на "Энфилд" и готов рассматривать именно вариант с мерсисайдским клубом, даже если поступят предложения от конкурентов, включая "Манчестер Юнайтед".

Яркий дебют в Германии

Текущий сезон стал для Диоманде дебютным в составе "РБ Лейпциг", и он уже успел громко заявить о себе. Во всех турнирах ивуариец провёл 16 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи, став одним из самых заметных молодых игроков команды.

Быстрый рост цены

Прошлым летом Диоманде перешёл в "Лейпциг" из испанского "Леганеса" за 20 миллионов евро, однако всего за один сезон его рыночная стоимость выросла в несколько раз. Такой прогресс лишь усилил интерес со стороны топ-клубов Европы, но "Ливерпуль", похоже, находится в наиболее выгодной позиции в борьбе за талантливого вингера.

