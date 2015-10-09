Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 13:35
 

"Ливерпуль" нашёл идеального преемника Салаху: 19-летний талант согласился на трансфер

  Комментарии

Поделиться
"Ливерпуль" нашёл идеального преемника Салаху: 19-летний талант согласился на трансфер Мохамед Салах. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Английский "Ливерпуль" определился с главным кандидатом на замену египетскому вингеру Мохамеду Салаху — клуб нацелился на звезду немецкого "РБ Лейпциг" Яна Диоманде, передают Vesti.kz.

Поделиться

Английский "Ливерпуль" определился с главным кандидатом на замену египетскому вингеру Мохамеду Салаху — клуб нацелился на звезду немецкого "РБ Лейпциг" Яна Диоманде, передают Vesti.kz.

Ставка на будущее

По информации TEAMtalk, мерсисайдцы высоко оценивают потенциал 19-летнего ивуарийского вингера Яна Диоманде. Внутри клуба его рассматривают как долгосрочного преемника Мохамеда Салаха, способного в перспективе стать новым лидером атакующей линии команды.

Цена вопроса — 100 миллионов евро

Сообщается, что "РБ Лейпциг" готов рассмотреть предложения по своему футболисту, однако стартовая цена может составить около 100 миллионов евро. В "Ливерпуле" понимают, что речь идёт о дорогостоящей сделке, но считают Диоманде стратегической инвестицией на годы вперёд.

Выбор игрока в пользу "Энфилда"

Сам футболист, как сообщает Transfer News Live, ранее открыто заявлял о желании в будущем играть за "Ливерпуль". По данным источников, Диоманде отдает предпочтение переходу на "Энфилд" и готов рассматривать именно вариант с мерсисайдским клубом, даже если поступят предложения от конкурентов, включая "Манчестер Юнайтед".

Яркий дебют в Германии

Текущий сезон стал для Диоманде дебютным в составе "РБ Лейпциг", и он уже успел громко заявить о себе. Во всех турнирах ивуариец провёл 16 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи, став одним из самых заметных молодых игроков команды.


Быстрый рост цены

Прошлым летом Диоманде перешёл в "Лейпциг" из испанского "Леганеса" за 20 миллионов евро, однако всего за один сезон его рыночная стоимость выросла в несколько раз. Такой прогресс лишь усилил интерес со стороны топ-клубов Европы, но "Ливерпуль", похоже, находится в наиболее выгодной позиции в борьбе за талантливого вингера.

Добавим, что "Ливерпуль" предложил 180 миллионов евро за лидера "Реала".

Ранее неожиданным исходом обернулась битва "Арсенал" - "Ливерпуль" в АПЛ.

"Ливерпуль" нашёл Салаху замену в "Барселоне"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 21 15 4 2 40-14 49
2 Манчестер Сити 21 13 4 4 45-19 43
3 Астон Вилла 21 13 4 4 33-24 43
4 Ливерпуль 21 10 5 6 32-28 35
5 Брентфорд 21 10 3 8 35-28 33
6 Ньюкасл Юнайтед 21 9 5 7 32-27 32
7 Манчестер Юнайтед 21 8 8 5 36-32 32
8 Челси 21 8 7 6 34-24 31
9 Фулхэм 21 9 4 8 30-30 31
10 Сандерленд 21 7 9 5 21-22 30
11 Брайтон энд Хов Альбион 21 7 8 6 31-28 29
12 Эвертон 21 8 5 8 23-25 29
13 Кристал Пэлас 21 7 7 7 22-23 28
14 Тоттенхэм Хотспур 21 7 6 8 30-27 27
15 Борнмут 21 6 8 7 34-40 26
16 Лидс Юнайтед 21 5 7 9 29-37 22
17 Ноттингем Форест 21 6 3 12 21-34 21
18 Вест Хэм Юнайтед 21 3 5 13 22-43 14
19 Бернли 21 3 4 14 22-41 13
20 Вулверхэмптон Уондерерс 21 1 4 16 15-41 7

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Объединённые Арабские Эмираты   •   Контрольная игра, мужчины
14 января 18:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Вараждин
Вараждин
(Вараждин)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Вараждин
Проголосовало 34 человек

Реклама

Живи спортом!