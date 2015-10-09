Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 07:20
 

Неожиданным исходом обернулась битва "Арсенал" - "Ливерпуль" в АПЛ

  Комментарии

Поделиться
Неожиданным исходом обернулась битва "Арсенал" - "Ливерпуль" в АПЛ ©ФК "Ливерпуль"

В Лондоне (Англия) состоялся центральный поединок 21-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), в котором местный "Арсенал" принимал "Ливерпуль". Встреча на стадионе "Эмирейтс" завершилась безголевой ничьей — 0:0, передают Vesti.kz.

Поделиться

В Лондоне (Англия) состоялся центральный поединок 21-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), в котором местный "Арсенал" принимал "Ливерпуль". Встреча на стадионе "Эмирейтс" завершилась безголевой ничьей — 0:0, передают Vesti.kz.

Упорная борьба без голов

Матч оправдал статус топ-встречи тура по накалу и интенсивности. Обе команды действовали осторожно, уделяя особое внимание игре в обороне, при этом не отказываясь от попыток найти свой шанс впереди. "Арсенал" чаще владел мячом и старался контролировать темп, тогда как "Ливерпуль" делал ставку на быстрые переходы из обороны в атаку. Тем не менее, до по-настоящему результативных моментов дело так и не дошло.

Тревожная концовка для "Ливерпуля"

Кульминацией встречи стал эпизод в компенсированное время. На 90+4-й минуте защитник мерсисайдцев Конор Брэдли получил травму и не смог самостоятельно покинуть поле, что омрачило для гостей концовку принципиального противостояния.

Положение в таблице и ближайшие матчи

После 21 сыгранного тура "Арсенал" набрал 49 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ. "Ливерпуль", имея 35 баллов, располагается на четвёртой позиции.

В следующем туре "канониры" 17 января сыграют на выезде с "Ноттингем Форест", а "Ливерпуль" в тот же день примет "Бёрнли".

"Реал" принял решение по трансферу Салаха из "Ливерпуля"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 21 15 4 2 40-14 49
2 Манчестер Сити 21 13 4 4 45-19 43
3 Астон Вилла 21 13 4 4 33-24 43
4 Ливерпуль 21 10 5 6 32-28 35
5 Брентфорд 21 10 3 8 35-28 33
6 Ньюкасл Юнайтед 21 9 5 7 32-27 32
7 Манчестер Юнайтед 21 8 8 5 36-32 32
8 Челси 21 8 7 6 34-24 31
9 Фулхэм 21 9 4 8 30-30 31
10 Сандерленд 21 7 9 5 21-22 30
11 Брайтон энд Хов Альбион 21 7 8 6 31-28 29
12 Эвертон 21 8 5 8 23-25 29
13 Кристал Пэлас 21 7 7 7 22-23 28
14 Тоттенхэм Хотспур 21 7 6 8 30-27 27
15 Борнмут 21 6 8 7 34-40 26
16 Лидс Юнайтед 21 5 7 9 29-37 22
17 Ноттингем Форест 21 6 3 12 21-34 21
18 Вест Хэм Юнайтед 21 3 5 13 22-43 14
19 Бернли 21 3 4 14 22-41 13
20 Вулверхэмптон Уондерерс 21 1 4 16 15-41 7

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Мюнхен   •   Регулярный чемпионат, мужчины
11 января 21:30   •   не начат
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
- : -
Вольфсбург
Вольфсбург
(Вольфсбург)
Кто победит в основное время?
Бавария
Ничья
Вольфсбург
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!