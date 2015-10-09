Неожиданным исходом обернулась битва "Арсенал" - "Ливерпуль" в АПЛ

В Лондоне (Англия) состоялся центральный поединок 21-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), в котором местный "Арсенал" принимал "Ливерпуль". Встреча на стадионе "Эмирейтс" завершилась безголевой ничьей — 0:0, передают Vesti.kz.

Упорная борьба без голов

Матч оправдал статус топ-встречи тура по накалу и интенсивности. Обе команды действовали осторожно, уделяя особое внимание игре в обороне, при этом не отказываясь от попыток найти свой шанс впереди. "Арсенал" чаще владел мячом и старался контролировать темп, тогда как "Ливерпуль" делал ставку на быстрые переходы из обороны в атаку. Тем не менее, до по-настоящему результативных моментов дело так и не дошло.

Тревожная концовка для "Ливерпуля"

Кульминацией встречи стал эпизод в компенсированное время. На 90+4-й минуте защитник мерсисайдцев Конор Брэдли получил травму и не смог самостоятельно покинуть поле, что омрачило для гостей концовку принципиального противостояния.

Положение в таблице и ближайшие матчи

После 21 сыгранного тура "Арсенал" набрал 49 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ. "Ливерпуль", имея 35 баллов, располагается на четвёртой позиции.

В следующем туре "канониры" 17 января сыграют на выезде с "Ноттингем Форест", а "Ливерпуль" в тот же день примет "Бёрнли".

