"Ливерпуль" нашел замену Салаху в Германии

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Сегодня 21:46
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"Ливерпуль" проявляет интерес к вингеру "Баварии" Лерою Сане. Английский клуб видит в нем замену Мохамеду Салаху - египтянин может перебраться в Саудовскую Аравию в следующем году, сообщают Vesti.kz.

Но, по информации зарубежных СМИ, семья Сане неплохо обосновалась в Мюнхене, в связи с чем переход в "Ливерпуль" представляется трудноосуществимым, семью больше прельщают такие мегаполисы, как Лондон, Мадрид и Барселона.

При этом продление контракта с "Баварией" в настоящее время считается наиболее вероятным вариантом.

Тем не менее, возвращение Сане в английскую премьер-лигу (АПЛ) не исключается. До перехода в "Баварию" в 2020 году 27-летний футболист выступал за "Манчестер Сити". Также в его карьере был "Шальке". Текущее соглашение Сане с мюнхенским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Контракт 31-летнего Салаха с "Ливерпулем" действует до 30 июня 2025 года. За "красных" он выступает с 2017-го. В карьере египтянина также были "Рома", "Фиорентина", "Челси", "Базель" и "Мокавлун".

Метки:
Салах Мохамед Футбольные трансферы Ливерпуль Бавария Бундеслига

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