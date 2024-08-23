"Ливерпуль" нашел замену Салаху: он суперзвезда

"Ливерпуль" готовит громкое подписание в конце летнего трансферного окна. Речь идет об игроке "Наполи" и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии, передают Vesti.kz.

По информации Football Insider, Кварацхелия уже некоторое время находится в поле зрения "Ливерпуля" на фоне сомнительного его будущего в "Наполи".

Однако в ближайшую неделю "Ливерпулю" предстоит серьезная битва за то, чтобы вырвать суперзвезду Серии А из "Наполи".

У вингера остается три года до конца контракта с итальянским клубом, в котором его оценивают более чем в 70 миллионов фунтов стерлингов.

Кварацхелия в предыдущем сезоне Серии А сыграл 42 матча, забив 11 голов и отдав девять голевых передач.

Ранее СМИ писали, что Кварацхелия в "Ливерпуле" заменит египтянина Мохамеда Салаха, которого слухи отправляют в Саудовскую Аравию.