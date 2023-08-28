"Ливерпуль" нашел замену Салаху: египтянин собрался в Саудовскую Аравию

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 09:23
©instagram.com/mosalah

"Ливерпуль" рассматривает футболиста мадридского "Атлетико" Жоау Феликса в качестве потенциальной замены Мохамеду Салаху, если египтянин решится перейти в саудовский "Аль-Иттихад", сообщают Vesti.kz.

По информации Football Transfers, у 31-летнего Салаха действует контракт с "Ливерпулем" до 2025 года и английский клуб делает все, чтобы удержать его в составе. Но при этом присматривает других игроков на случай его ухода. Одним из них и является Жоау Феликс.

23-летний Жоау Феликс перешел в "Атлетико" из "Бенфики" в 2019 году за 127.2 миллиона евро, а часть предыдущего сезона провел в аренде "Челси". Сам игрок не прочь сменить клуб, интерес к нему также проявляет "Барселона".

Ранее сообщалось, что матч против "Ньюкасла" (2:1) в третьем туре английской премьер-лиги станет для  Салаха последним за "Ливерпуль". После этой игры он должен улететь в Дубай, где пройдет медосмотр перед переходом в саудовский "Аль-Иттихад". Саудиты предлагают за него свыше 100 миллионов долларов. Если клубы договорятся, то этот трансфер станет рекордным в истории чемпионата Саудовской Аравии.

Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. Также в его карьере были "Рома", "Фиорентина", "Челси", "Базель", "Мокавлун".

Жоау Феликс связан контрактом с "Атлетико" до 2027 года. Портал Transfermarkt текущую стоимость португальского игрока оценивает в 50 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 3 3 0 0 6-1 9
2 Вест Хэм Юнайтед 3 2 1 0 7-3 7
3 Тоттенхэм Хотспур 3 2 1 0 6-2 7
4 Ливерпуль 3 2 1 0 6-3 7
5 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
6 Брайтон энд Хов Альбион 3 2 0 1 9-5 6
7 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
8 Манчестер Юнайтед 3 2 0 1 4-4 6
9 Брентфорд 3 1 2 0 6-3 5
10 Челси 3 1 1 1 5-4 4
11 Кристал Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
12 Фулхэм 3 1 1 1 3-5 4
13 Ньюкасл Юнайтед 3 1 0 2 6-4 3
14 Ноттингем Форест 3 1 0 2 5-6 3
15 Вулверхэмптон Уондерерс 3 1 0 2 2-5 3
16 Борнмут 3 0 1 2 2-6 1
17 Шеффилд Юнайтед 3 0 0 3 2-5 0
18 Бернли 2 0 0 2 1-6 0
19 Лутон Таун 2 0 0 2 1-7 0
20 Эвертон 3 0 0 3 0-6 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Салах Мохамед Саудовская Аравия Ливерпуль АПЛ Футбольные трансферы Атлетико Мадрид

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 09:23
Англия
"Ливерпуль" нашел замену Салаху: египтянин собрался в Саудовскую Аравию
Вчера , 23:39
Англия
"Ливерпуль" вырвал победу на 93 минуте матча АПЛ с удалением
Вчера , 22:41
Англия
Холанд подвергся атаке фаната во время матча "Манчестер Сити" в АПЛ
Вчера , 22:06
Англия
"Манчестер Сити" одержал третью подряд победу в новом сезоне АПЛ
Вчера , 14:08
Англия
Судьбоносный матч: Мохамед Салах готовится к уходу из "Ливерпуля"
25 августа, 17:57
Англия
Клопп высказался о будущем Салаха: Мохамеда зовут в Саудовскую Аравию за рекордные деньги
24 августа, 23:59
Англия
"Ливерпуль" отреагировал на рекордный трансфер Салаха в Саудовскую Аравию
24 августа, 23:28
Англия
"Манчестер Сити" подписал одного из самых быстрых и техничных игроков Европы
24 августа, 21:00
Англия
"Челси" объявил о трансфере 18-летнего форварда из Бразилии
24 августа, 20:05
Англия
Клуб Роналду получил мощное усиление из "Манчестер Сити"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»