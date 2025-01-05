"Ливерпуль" нашел замену Мохамеду Салаху

"Ливерпуль" определился с возможной заменой для египетского вингера Мохамеда Салаха, сообщают Vesti.kz.

По информации Fichajes, мерсисайдцы нацелены на подписание Лероя Сане из мюнхенской "Баварии", если Салах покинет клуб по окончании сезона.

32-летний египтянин ранее признался, что переговоры о новом контракте с клубом зашли в тупик.

Тем временем 28-летний Сане демонстрирует стабильную игру: в текущем сезоне он провел 19 матчей за "Баварию", отметившись пятью голами и одной результативной передачей.

Контракт немца с мюнхенским клубом истекает уже этим летом, что делает его переход вполне реальной перспективой.