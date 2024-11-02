"Ливерпуль" нашел двух игроков на замену Салаху

"Ливерпуль" обратил внимание на двух игроков клубов АПЛ в случае ухода своего лидера Мохамеда Салаха, сообщают Vesti.kz.

По информации Sky Sports "красные" рассматривают возможность подписания двух перспективных вингеров - 24-летнего Антуана Семеньо из "Борнмута" и 25-летнего Брайана Мбемо из "Брентфорда".

В текущем сезоне Семеньо провел десять матчей, отметившись тремя голами и одной голевой передачей. Его контракт с "Борнмутом" действует до лета 2029 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

Мбемо, в свою очередь, провел 11 встреч, забив восемь мячей. Его соглашение с "Брентфордом" рассчитано до лета 2026 года, а рыночная стоимость составляет 40 миллионов евро.

32-летний Салах представляет "Ливерпуль" с 2017 года. Также в его карьере были итальянские "Рома" и "Фиорентина", английский "Челси", швейцарский "Базель" и египетский "Мокавлун".

Рыночная стоимость Салаха, по данным Transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.

Текущий контракт Салаха истекает летом 2025 года, и ранее ходили слухи о его возможном переезде в чемпионат Саудовской Аравии.