"Ливерпуль" исключил Салаха перед матчем АПЛ

"Ливерпуль" в матче 13-го тура АПЛ-2025/26 сыграет на выезде с лондонским "Вест Хэмом", сообщают Vesti.kz.

Матч на поле "молотобойцев" начнется в 19:05 по казахстанскому времени.

Оба клуба объявили стартовый состав на эту игру. Примечательно, что вингер "красных" Мохамед Салах не попал в стартовый состав и начнет игру на скамейке запасных.

Стартовые составы "Вест Хэма" и "Ливерпуля":

"Вест Хэм": Ареола, Тодибо, Магасса, Мавропанос, Диуф, Ван-Биссака, Пакета, Фернандеш, Поттс, Боуэн, Уилсон.

"Ливерпуль": Алиссон, Керкез, Конате, Гомес, ван Дейк, Макаллистер, Собослаи, Гравенберх, Вирц, Гакпо, Исак.

Напомним, "Ливерпуль" набрал 13 очков и занимает 13-е место в таблице АПЛ. У "Вест Хэма" 11 баллов и 17-е место.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 13 9 3 1 25-7 30
2 Манчестер Сити 13 8 1 4 27-12 25
3 Челси 13 7 3 3 24-12 24
4 Астон Вилла 13 7 3 3 16-11 24
5 Брайтон энд Хов Альбион 13 6 4 3 21-16 22
6 Сандерленд 13 6 4 3 17-13 22
7 Манчестер Юнайтед 13 6 3 4 21-20 21
8 Ливерпуль 13 7 0 6 20-20 21
9 Кристал Пэлас 13 5 5 3 17-11 20
10 Брентфорд 13 6 1 6 21-20 19
11 Борнмут 13 5 4 4 21-23 19
12 Тоттенхэм Хотспур 13 5 3 5 21-16 18
13 Ньюкасл Юнайтед 13 5 3 5 17-16 18
14 Эвертон 13 5 3 5 14-17 18
15 Фулхэм 13 5 2 6 15-17 17
16 Ноттингем Форест 13 3 3 7 13-22 12
17 Вест Хэм Юнайтед 13 3 2 8 15-27 11
18 Лидс Юнайтед 13 3 2 8 13-25 11
19 Бернли 13 3 1 9 15-27 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 13 0 2 11 7-28 2

