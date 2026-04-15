"Ливерпуль" хочет увести у "Реала" трансферную цель лета

Недавнее продление контракта Нико Шлоттербека с дортмундской "Боруссией" до 2031 года оказалось не таким однозначным, передают Vesti.kz.

По данным Fichajes.net, в соглашении прописана особая клаусула: от 50 до 60 миллионов евро, которая действует только для ограниченного круга топ-клубов.

Главное о ситуации:

Главные претенденты: "Ливерпуль" и "Реал".

• Позиция "Ливерпуля": мерсисайдцы проявили интерес к игроку. Клуб видит в 26-летнем немце будущего лидера обороны и готов предложить ему ключевую роль в старте.

• Позиция "Реала": мадридцы следят за ситуацией. Сам игрок симпатизирует "сливочным", но пассивность клуба на рынке может привести к потере цели.

• Почему это выгодно: в условиях, когда топовые защитники стоят более 90 миллионов евро, сумма в 50–60 миллионов делает Шлоттербека главной трансферной целью лета.

Немецкий центрбек считается одним из лучших в Бундеслиге по качеству первого паса и игре в воздухе. Ближайшие месяцы станут решающими в борьбе двух европейских гигантов за игрока.

В карьере Шлоттербека также были "Унион Берлин" и "Фрайбург". С 2022 года вызывается в сборную Германии.



