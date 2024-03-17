Лидер сборной Греции сыграл в драматичном матче за "Ливерпуль" перед встречей с Казахстаном

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 23:30
©liverpoolfc.com

Защитник сборной Греции Костас Цимикас принял участие в четвертьфинальном матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед", сообщают Vesti.kz

Кубковая битва между грандами английского футбола получилась результативной и выявила победителя лишь по итогам экстра-таймов, со счетом 4:3 успех праздновал "Манчестер Юнайтед". 

Цимикас вышел на поле на 101-й минуте, заменив Джо Гомеса. После этой встречи греческий защитник отправится в расположение сборной, которая уже начала подготовку к важнейшему матчу с Казахстаном. 

Матч Греция - Казахстан пройдет 21 марта в Афинах. В другом полуфинале Лиги наций встретятся сборные Грузии и Люксембурга. А победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию чемпионата Европы-2024.

 

Метки:
Греция Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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