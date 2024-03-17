Защитник сборной Греции Костас Цимикас принял участие в четвертьфинальном матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед", сообщают Vesti.kz.

Кубковая битва между грандами английского футбола получилась результативной и выявила победителя лишь по итогам экстра-таймов, со счетом 4:3 успех праздновал "Манчестер Юнайтед".

Цимикас вышел на поле на 101-й минуте, заменив Джо Гомеса. После этой встречи греческий защитник отправится в расположение сборной, которая уже начала подготовку к важнейшему матчу с Казахстаном.

Матч Греция - Казахстан пройдет 21 марта в Афинах. В другом полуфинале Лиги наций встретятся сборные Грузии и Люксембурга. А победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию чемпионата Европы-2024.