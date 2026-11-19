Центральный защитник сборной Аргентины и английского "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес готов перейти в "Барселону", если каталонский клуб решит сделать ему предложение, передают Vesti.kz.

Мартинес готов рассмотреть предложение "Барселоны"

По информации Mundo Deportivo, аргентинский футболист открыт к переезду в Испанию. Одним из главных преимуществ потенциальной сделки для каталонцев может стать финансовая сторона вопроса.

Контракт Мартинеса с английским клубом истекает в конце текущего сезона, поэтому он способен стать относительно недорогим приобретением.

Лисандро Мартинес Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Чемпион мира может покинуть Манчестер

28-летний защитник выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2022 года, когда перебрался из амстердамского "Аякса" за 57,4 миллиона евро. В том же году он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

В нынешнем сезоне Мартинес провёл 11 матчей во всех турнирах и забил один гол. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 45 миллионов евро.

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