"Лестер" и "Лидс" вылетели из АПЛ

"Лестер" и "Лидс" лишились прописки в английской премьер-лиге (АПЛ) по итогам заключительного, 38-го тура. Следующий сезон они начнут в Чемпионшипе, сообщают Vesti.kz.

"Лидс" потерпел на своем поле поражение от "Тоттенхэма" (1:4), а "Лестер" дома обыграл "Вест Хэм" (2:1). При этом "Эвертон" в родных стенах победил "Борнмут" (1:0) и этим самым избежал понижения в классе, попутно отправив "Лестер" и "Лидс" в низший дивизион, поскольку опередил эти команды на два и пять очков соответственно.

Ранее "Саутгемптон" потерял шансы остаться в АПЛ.

Таким образом, их места в когорте сильнейших в следующем сезоне займут "Бернли", "Лутон" и "Шеффилд Юнайтед".