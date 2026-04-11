Англия
Вчера 20:33

Легионер из Бразилии переписал историю АПЛ

©Depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

В матче 32-го тура АПЛ "Брентфорд" на своём поле принимает "Эвертон", и главным героем встречи стал Игор Тьяго, сообщают Vesti.kz.

Форвард "пчёл" хладнокровно реализовал пенальти, доведя свой голевой счёт в текущем сезоне чемпионата Англии до отметки в 20 мячей.

Как сообщает Opta, этот результат стал историческим: Тьяго стал первым бразильцем, которому покорилась планка в 20 голов за один сезон Премьер-лиги. Ранее ни одному представителю Бразилии не удавалось забить больше 15 мячей за розыгрыш.

На данный момент нападающий занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, уступая только Эрлингу Холанду, в активе которого 22 гола.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 32 21 7 4 62-24 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 32 15 7 10 52-42 52
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 32 13 8 11 48-44 47
8 Эвертон 32 13 8 11 39-37 47
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 10 10 43-37 46
10 Борнмут 32 10 15 7 48-49 45
11 Фулхэм 32 13 5 14 43-46 44
12 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
13 Ньюкасл Юнайтед 31 12 6 13 44-45 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
19 Бернли 32 4 8 20 33-63 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 32 3 8 21 24-58 17

Перейти на страницу турнирной таблицы →