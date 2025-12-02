Легенда МЮ поставил крест на трансфере Неймара в Англию

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа прокомментировал возможный переход форварда "Сантоса" Неймара в английский клуб, сообщают Vesti.kz.

"Если бы вы спросили меня полгода назад, с удовольствием бы посмотрел на Неймара в "Манчестер Юнайтед". Но сейчас он выглядит хрупким или травмированным. Возможно, он потерял свою искру.

Это печально, потому что я люблю Неймара. Пару лет назад думал, это был бы идеальный переход, ведь он всё ещё может быть потрясающим игроком. Неймар мог бы действительно усилить "Манчестер Юнайтед" своей изобретательностью и талантом. Не знаю, как он теперь сможет всё исправить и перестроить.

Манкунианцам нужны игроки, готовые пожертвовать собой ради команды, которые влюблены в клуб. Не уверен, что Неймар — тот человек, который может предложить это клубу на данном этапе своей карьеры", — приводит слова Саа Goal.com.

В текущем сезоне бразилец провёл 18 матчей в национальном чемпионате, отметившись пятью голами и одной результативной передачей.