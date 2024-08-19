Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Луи Саа высказал мнение о том, что его бывший одноклубник по МЮ Криштиану Роналду смог бы в будущем возглавить английскую команду, сообщают Vesti.kz.

Осенью 2022 года Роналду со скандалом покинул "Манчестер Юнайтед", перед этим дав резонансное интервью, в котором раскритиковал руководителей клуба и главного тренера Эрика тен Хага.

"Криштиану Роналду полон страсти и желания однажды вернуться в "Манчестер Юнайтед", возможно, в качестве тренера или даже главного тренера. Его второй отрезок карьеры в МЮ закончился не так, как все надеялись, и понятно, почему это его расстроило: он не увидел прежней модели и не увидел той страсти у молодых игроков, которую он привык видеть. Теперь он понимает, что, когда он станет тренером, ему надо будет найти другой способ общения, возможно, не такой жесткий и прямолинейный. Он разберется, как добиться успеха и использует для этого все свои знания. Мы видели, как Рой Кин стал тренером и добился успеха. Криштиану поймет, что он должен делать в качестве главного тренера, и я не вижу причин, по которым он не мог бы прийти к успеху", - сказал Саа TVSporten.

Напомним, Роналду покинул "Манчестер Юнайтед" в ноябре 2022 года. Это произошло после скандального интервью, в котором он раскритиковал ситуацию в клубе.

Позже португальский форвард подписал контрактное соглашение с "Аль-Наср", которое рассчитано до 2025 года.

Криштиану Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год, а затем перешел в мадридский "Реал". Летом 2021 года английский клуб объявил о возвращении форварда.