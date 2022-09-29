Криштиану Роналду обратился к психологу

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 15:42
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Известный профессор психологии и писатель Джордан Питерсон рассказал о встрече с нападающим английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболист захотел поговорить, и я приехал к психологу домой. Они разговаривали порядка двух часов.

"Роналду прочитал мою книгу и захотел поговорить. Я приехал к нему домой. Мы разговаривали около двух часов. Он показал мне оборудование, которое использует для поддержания формы, рассказал о своих компаниях. В основном мы обсуждали, чего он хочет от будущего, о препятствиях, с которыми столкнулся на этом пути. Сказал бы, что у нас был стратегический разговор", - рассказал Питерсон в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Напомним, что минувшим летом 37-летний Роналду хотел уйти из команды, так как хотел выступать за клуб, который играет в Лиге чемпионов, но он остался в "Манчестер Юнайтед".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 7 6 0 1 17-7 18
2 Манчестер Сити 7 5 2 0 23-6 17
3 Тоттенхэм Хотспур 7 5 2 0 18-7 17
4 Брайтон энд Хов Альбион 6 4 1 1 11-5 13
5 Манчестер Юнайтед 6 4 0 2 8-8 12
6 Фулхэм 7 3 2 2 12-11 11
7 Челси 6 3 1 2 8-9 10
8 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
9 Брентфорд 7 2 3 2 15-12 9
10 Ньюкасл Юнайтед 7 1 5 1 8-7 8
11 Лидс Юнайтед 6 2 2 2 10-10 8
12 Борнмут 7 2 2 3 6-19 8
13 Эвертон 7 1 4 2 5-6 7
14 Саутгемптон 7 2 1 4 7-11 7
15 Астон Вилла 7 2 1 4 6-10 7
16 Кристал Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
17 Вулверхэмптон Уондерерс 7 1 3 3 3-7 6
18 Вест Хэм Юнайтед 7 1 1 5 3-9 4
19 Ноттингем Форест 7 1 1 5 6-17 4
20 Лестер Сити 7 0 1 6 10-22 1

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Метки:
Роналду Криштиану Манчестер Юнайтед АПЛ

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