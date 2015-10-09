Англия
Сегодня 17:20
 

Конфликт с лидером "Челси" исчерпан: агент прояснил ситуацию

©x.com/chelseafc

История с возможным конфликтом между Энцо Фернандесом и "Челси", похоже, завершилась так же быстро, как и началась, передают Vesti.kz

История с возможным конфликтом между Энцо Фернандесом и "Челси", похоже, завершилась так же быстро, как и началась, передают Vesti.kz

Ситуацию прояснил его агент Хавьер Пасторе, который дал понять, что никаких серьёзных разногласий в клубе нет.

По его словам, стороны уже обсудили всё, что вызвало вопросы, и пришли к полному взаимопониманию.

"Мы с "Челси" на одной волне. Мы примирились накануне. Никогда на самом деле не было никаких проблем, мы полностью прояснили ситуацию", – цитирует Пасторе инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что поводом для разговоров стали слова самого Фернандеса, в которых увидели намёк на интерес к "Реалу". В руководстве лондонского клуба это восприняли настороженно, посчитав, что игрок может задумываться о смене команды. На этом фоне даже появились дисциплинарные меры.

Однако агент футболиста подчёркивает, что никакого скрытого смысла в этих заявлениях не было.

"Заявления Энцо Фернандеса не имели целью создавать проблемы в "Челси". Он капитан, один из лидеров команды.

В этом сезоне он демонстрирует свою лучшую форму на поле", – добавил Пасторе.

Стоит отметить, что после перехода в "Челси" в 2023 году Фернандес уже успел добиться заметных результатов: он стал победителем Лиги конференций УЕФА (2024/25) и Клубного чемпионата мира (2025).

Особенно выделяется его уникальное достижение — он остаётся единственным футболистом, которому удалось выиграть как чемпионат мира (2022), так и КЧМ в новом формате.

Ранее стало известно, что "Челси" рассматривает продажу одного из своих лидеров перед трансфером Дастана Сатпаева.

