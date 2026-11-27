Лондонский "Челси" подпишет полузащитника сборной Буркина-Фасо Мохамеда Зонго, передают Vesti.kz.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, после достижения 18-летия футболист присоединится напрямую к лондонскому клубу, а не отправится в партнёрский французский "Страсбур" для получения игровой практики, как планировалось изначально. Все документы по сделке оформлены, официально о трансфере объявят после совершеннолетия игрока.
Напомним, что летом игроком "Челси" после достижения 18-летия также стал казахстанский нападающий Дастан Сатпаев, который впоследствии был отдан "Бёрнли" в аренду до конца сезона.