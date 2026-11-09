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Клуб АПЛ решился на увольнение главного тренера

Пьер Саж. Фото: ©depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Главный тренер лондонского "Кристал Пэлас" Пьер Саж может в ближайшее время покинуть свой пост после неудачного старта команды в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

Поражение от "Ливерпуля" приблизило отставку Сажа

Накануне лондонцы уступили "Ливерпулю" на своём поле со счётом 1:3 в матче 10-го тура АПЛ. После этого поражения "Кристал Пэлас" с семью очками оказался на последнем месте в турнирной таблице.

По информации журналиста Мэтта Вуснэма, руководство клуба уже планирует расстаться с французским специалистом. Если увольнение состоится, Саж станет первым тренером, покинувшим свой пост в АПЛ в нынешнем сезоне.

Саж возглавил команду летом

47-летний специалист был назначен главным тренером "Кристал Пэлас" летом этого года, перед началом сезона. За это время он успел провести у руля команды 16 матчей во всех турнирах.

Ранее Саж работал с "Олимпик Лионом" и "Лансом". С последним клубом наставник в прошлом сезоне завоевал серебряные медали чемпионата Франции, уступив титул "Пари Сен-Жермен".


Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Брайтон энд Хов Альбион 10 7 1 2 26-7 22
3 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
4 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
10 Астон Вилла 10 3 4 3 14-17 13
11 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Манчестер Юнайтед 10 1 5 4 14-19 8
19 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
20 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7

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