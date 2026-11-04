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Клуб АПЛ решил назначить тренера сборной Англии

Фото: ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Помощник главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля Энтони Барри может возглавить лондонский "Кристал Пэлас", передают Vesti.kz.

Барри стал кандидатом на замену Сажу

По информации Daily Mirror, 40-летний специалист рассматривается руководством лондонского клуба в качестве основного претендента на пост главного тренера. Представители "орлов" уже провели предварительные контакты с Барри.

При этом будущее нынешнего наставника команды Пьера Сажа зависит от результатов ближайших матчей. Сообщается, что руководство может отправить его в отставку, если "Кристал Пэлас" неудачно выступит во встречах с "Хоффенхаймом" (5 ноября) в Лиге Европы и "Ливерпулем" (8 ноября) в АПЛ.

"Кристал Пэлас" находится в зоне вылета

Саж возглавил лондонцев минувшим летом и подписал трёхлетний контракт. Однако после девяти туров английской премьер-лиги (АПЛ) команда занимает 18-е место в таблице, имея в активе всего семь очков.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 9 8 0 1 14-5 24
2 Манчестер Сити 9 7 0 2 20-10 21
3 Брайтон энд Хов Альбион 9 6 1 2 24-7 19
4 Челси 9 5 1 3 19-15 16
5 Ливерпуль 9 4 3 2 11-9 15
6 Брентфорд 9 3 5 1 16-9 14
7 Эвертон 9 3 4 2 9-9 13
8 Борнмут 9 3 3 3 14-13 12
9 Тоттенхэм Хотспур 9 3 3 3 10-10 12
10 Астон Вилла 9 3 3 3 10-13 12
11 Халл Сити 9 2 5 2 11-10 11
12 Лидс Юнайтед 9 2 5 2 9-8 11
13 Ньюкасл Юнайтед 9 3 2 4 12-15 11
14 Ипсвич 9 3 2 4 14-18 11
15 Фулхэм 9 2 3 4 9-11 9
16 Ковентри Сити 9 3 0 6 9-16 9
17 Манчестер Юнайтед 9 1 4 4 10-15 7
18 Кристал Пэлас 9 2 1 6 9-21 7
19 Ноттингем Форест 9 1 3 5 6-12 6
20 Сандерленд 9 1 2 6 7-17 5

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