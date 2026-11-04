Клуб АПЛ решил назначить тренера сборной Англии

Помощник главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля Энтони Барри может возглавить лондонский "Кристал Пэлас", передают Vesti.kz.

Барри стал кандидатом на замену Сажу

По информации Daily Mirror, 40-летний специалист рассматривается руководством лондонского клуба в качестве основного претендента на пост главного тренера. Представители "орлов" уже провели предварительные контакты с Барри.

При этом будущее нынешнего наставника команды Пьера Сажа зависит от результатов ближайших матчей. Сообщается, что руководство может отправить его в отставку, если "Кристал Пэлас" неудачно выступит во встречах с "Хоффенхаймом" (5 ноября) в Лиге Европы и "Ливерпулем" (8 ноября) в АПЛ.

"Кристал Пэлас" находится в зоне вылета

Саж возглавил лондонцев минувшим летом и подписал трёхлетний контракт. Однако после девяти туров английской премьер-лиги (АПЛ) команда занимает 18-е место в таблице, имея в активе всего семь очков.

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