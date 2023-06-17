Клуб АПЛ подписал сына Бекхэма

20-летний Ромео Бекхэм, сына Дэвида Бекхэма, стал полноправным футболистом "Брентфорда", сообщают Vesti.kz.

По информации пресс-службы английского клуба, контракт с Ромео подписан на один год с опцией возможного продления еще на один год.

Ранее правами на Бекхэма-младшего обладал "Интер Майами", совладельцем которого является его отец.

Вторую часть минувшего сезона Ромео Бекхэм провел за вторую команду "Брентфорда" на правах аренды, в его активе один гол в 15 матчах.

Основная команда финишировала на девятом месте в таблице английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/2023.