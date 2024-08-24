Немецкий тренер Юрген Клопп рассказал об отношении к "Ливерпулю" после ухода из клуба, передают Vesti.kz.

57-летний специалист поддерживает связь с некоторыми игроками английского клуба после того, как взял паузу в карьере этим летом.

"Я скучаю по ним. Не по работе, но по всем людям в клубе. Мы можем увидеться, когда захотим.

Мне нравится смотреть футбол, особенно "Зальцбург", потому что их тренер Пеп Лейндерс очень важен для меня. Нравится наблюдать за ним и видеть прогресс. Также видел игру "Ливерпуля", и она была очень хороша. Кроме этого, я много смотрел Олимпиаду и тому подобного.

Пока что лето прошло замечательно. Отдых приходится организовывать, потому что многие люди хотят с тобой встретиться и все такое. Так что нам пришлось немного сбавить обороты.

Сейчас мы провели три недели вместе с внуками и детьми. Это было прекрасно", – цитирует Клоппа ESPN.