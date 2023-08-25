Клопп высказался о будущем Салаха: Мохамеда зовут в Саудовскую Аравию за рекордные деньги

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 17:57
©instagram.com/jurgen._.klopp

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о будущем звездного форварда команды Мохамеда Салаха. Саудовский "Аль-Иттихад" готов был хорошо раскошелиться на трансфер египтянина, но Клопп не хочет отпускать 31-летнего футболиста, сообщают Vesti.kz

"У нас нет предложений. Салах - игрок "Ливерпуля", и все, что мы делаем, имеет важное значение. Если бы что-то было, ответ был бы "НЕТ". Мо на 100% предан "Ливерпулю". Не о чем говорить", - приводит слова Клоппа инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что "Аль-Иттихад" предлагает "Ливерпулю" за переход Салаха около 100 миллионов евро. Если бы стороны договорились, этот трансфер стал бы рекордным в истории чемпионата Саудовской Аравии. Кроме того, саудиты хотели сделать Салаха самым высокооплачиваемым футболистом лиги.

Напомним, Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года, а его нынешний контракт с английским клубом действует до 2025 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Брайтон энд Хов Альбион 2 2 0 0 8-2 6
2 Манчестер Сити 2 2 0 0 4-0 6
3 Арсенал 2 2 0 0 3-1 6
4 Брентфорд 2 1 1 0 5-2 4
5 Вест Хэм Юнайтед 2 1 1 0 4-2 4
6 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
7 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 4-2 4
8 Ньюкасл Юнайтед 2 1 0 1 5-2 3
9 Астон Вилла 2 1 0 1 5-5 3
10 Ноттингем Форест 2 1 0 1 3-3 3
11 Кристал Пэлас 2 1 0 1 1-1 3
12 Манчестер Юнайтед 2 1 0 1 1-2 3
13 Фулхэм 2 1 0 1 1-3 3
14 Борнмут 2 0 1 1 2-4 1
15 Челси 2 0 1 1 2-4 1
16 Шеффилд Юнайтед 2 0 0 2 1-3 0
17 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
18 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
19 Вулверхэмптон Уондерерс 2 0 0 2 1-5 0
20 Эвертон 2 0 0 2 0-5 0

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Метки:
Клопп Юрген Салах Мохамед Ливерпуль АПЛ Саудовская Аравия

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