Клопп высказался о будущем Салаха: Мохамеда зовут в Саудовскую Аравию за рекордные деньги

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о будущем звездного форварда команды Мохамеда Салаха. Саудовский "Аль-Иттихад" готов был хорошо раскошелиться на трансфер египтянина, но Клопп не хочет отпускать 31-летнего футболиста, сообщают Vesti.kz.

"У нас нет предложений. Салах - игрок "Ливерпуля", и все, что мы делаем, имеет важное значение. Если бы что-то было, ответ был бы "НЕТ". Мо на 100% предан "Ливерпулю". Не о чем говорить", - приводит слова Клоппа инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что "Аль-Иттихад" предлагает "Ливерпулю" за переход Салаха около 100 миллионов евро. Если бы стороны договорились, этот трансфер стал бы рекордным в истории чемпионата Саудовской Аравии. Кроме того, саудиты хотели сделать Салаха самым высокооплачиваемым футболистом лиги.

Напомним, Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года, а его нынешний контракт с английским клубом действует до 2025 года.